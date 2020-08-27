 الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2020 9:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 9:47 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و821 ألفا و819 حالة، وذلك عقب تسجيل 44 ألفا و109 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 179 ألفا و708 حالات، وذلك عقب تسجيل 1222 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك