 غدا.. الوادي الجديد تستعد لصلاة الجمعة بـ345 مسجدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. الوادي الجديد تستعد لصلاة الجمعة بـ345 مسجدا

عمرو بحر:
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:53 م

أعلن محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية انتهت من تجهيز وتعقيم 345 مسجدا على مستوى قرى ومدن المحافظة، لاستقبال المواطنين لأداء صلاة الجمعة لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال شاهين، إن جميع الإدارات على مستوى المحافظة تم إخطارها بتعليمات صلاة الجمعة، والتي يأتي من بينها أن الخطبة لا تزيد عن 10 دقائق، وأن يأتي المواطن من منزله قبل الصلاة ب10 دقائق ومعه سجادة الصلاة الشخصية والكمامة.

وناشد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيرس كورونا.‎

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