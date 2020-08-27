جامعة جونز هوبكنز: أعداد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقارب 180 ألف حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يقارب 180 ألف حالة، بينما تجاوزت أعداد الإصابات بالفيروس 5.8 مليون إصابة.

ووفقا لبيانات الجامعة المختصة بجمع بيانات السلطات الفدرالية والمحلية الأمريكية التي نشرت نتائجها على موقعها الإلكتروني، فقد توفي 179 ألفا و708 أشاخص من جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، بينما بلغت الإصابات 5 ملايين 838 ألفا 695 شخصا.

الجدير بالذكر أن أعداد الإصابات بالفيروس في العالم بلغت 24 مليون و242 ألفا و62 إصابة منذ بداية تفشي المرض، من بينها 827 ألف حالة وفاة.