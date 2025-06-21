ميدفيديف يهاجم إدارة ترامب: من دلّل إسرائيل عليه الآن أن يتحمّل

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حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، السبت، من أن التوترات بين إسرائيل وإيران يمكن أن تتحول إلى صراع عالمي.

وقال ميدفيديف، في منشور على منصة تلغرام، إن "فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يريد إنفاق الأموال من أجل صراعات الآخرين، يشعر بتوتر شديد الآن".

وأضاف: "لأن الوضع هنا مختلف، فهو يتعلق بإسرائيل التي يحبونها كثيرا. فلينشغلوا الآن بطفلهم الذكي المفضل لديهم".

وتابع: "هناك خطر واحد واضح فقط، وهو تحول صراع الشرق الأوسط إلى صراع عالمي وهو ما يتحدث عنه ترامب باستمرار".

ومنذ 13 يونيو، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.