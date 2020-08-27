وفيات كورونا بالمغرب تتجاوز حاجز الـ1000

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفًا و85 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 27 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1011.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1315 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 41 ألفًا و901.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 820 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.