جوتيريش يدعو الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن إلى اجتماع لبحث الأزمة الأفغانية

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في ضوء الوضع الأمني المتوتر والفوضوي في أفغانستان، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن الدولي إلى اجتماع أزمة.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي سفراء الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، الأمين العام في نيويورك يوم الاثنين المقبل لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في أفغانستان.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن أهداف الاجتماع المقرر، ولم يؤكد متحدث باسم الأمم المتحدة هذه الأنباء بشكل رسمي.

وندد جوتيريش، عبر متحدثه الرسمي ستيفان دوجاريك، بقوة بالهجوم الذي وقع اليوم خارج مطار كابول.

وقال إن "الحادث يؤكد هشاشة الوضع على الأرض في أفغانستان، لكنه يعزز من عزيتمنا، ونحن نواصل تقديم المساعدة الملحة في أنحاء البلاد دعما للشعب الأفغاني".