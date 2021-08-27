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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية تركيا وقطر يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان هاتفيا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 10:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 10:06 ص

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ليلة أمس الخميس، أحدث التطورات في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول التركية للأنباء من وزارة الخارجية التركية.

ولم تكشف الأناضول عن المزيد من التفاصيل بشأن ما دار خلال الاجتماع.

ويأتي الاتصال عقب وقوع هجوم قرب مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول أمس، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعلن تنظيم داعش في أفغانستان، والذي يطلق عليه "داعش فرع خراسان"، مسؤوليته عن الهجوم عبر منصة أعماق الإخبارية التابعة له.

وزعم بيان داعش أن نحو 160 شخصا قتلوا أو أصيبوا في هجوم انتحاري، وقال إن الضحايا من القوات الأمريكية وآخرين متعاونين معهم.

وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن ترد بلاده بقوة على الهجوم.

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