إيران تعرب عن استعدادها لاستضافة اجتماع دول جوار أفغانستان

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، ومدير عام منطقة غرب آسيا بالوزارة، رسول موسوي، عن استعداد إيران لاستضافة اجتماع لدول جوار أفغانستان في طهران.



وفي تغريدة له اليوم الجمعة، كتب موسوي: "اجتماع مهم للغاية في يوم العمل الأول لحسين أمير عبد اللهيان، وزيرالخارجية الإيراني. خارطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الثنائية والإقليمية"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء .



وأضاف: "رحبت إيران بفكرة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بخصوص اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان وأبدت استعدادها لعقده في طهران".



والتقى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس الخميس، في طهران، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والوضع الراهن في أفغانستان.



يشار إلى أن ايران أقامة منطقة عازلة على حدود مع افغانستان تحسبا لتدفق لاجئين أفغان.