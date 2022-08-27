التعليم: ضبط الطلاب المسئولين عن تداول امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدد من حالات الغش بامتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدور الثاني للثانوية العامة، وقالت انه تم ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

كانت صفحات الغش على موقع تليجرام، تداولت أجزاء من أسئلة امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا بعد بدء لجنة الامتحان.

وأدى اليوم طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا وفق نظام البابل شيت بأسئلة اختيار من متعدد، ووجهت الوزارة الطلاب باختيار اجابة واحدة وانه لن ينظر لأية إجابات في كراسة الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي اتباع جميع الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في امتحانات الدور الأول من تعقيم للجان قبل بدء الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامات، تفتيش الطلاب قبل الدخول من خلال العصا الإلكترونية لمنع دخول الموبايل منعا للغش.

وحذرت الوزارة الطلاب من التعامل مع صفحات الغش على مواقع الاجتماعي حتى لا يتم تطبيق قانون الغش عليهم وحرمانهم من الامتحان.