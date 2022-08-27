كازاخستان تتوقع أن يكون سعر برميل النفط 85 دولارا في الميزانية الجديدة

تتوقع كازاخستان في ميزانية البلاد للعام المقبل أن يكون سعربرميل النفط 85 دولارا، في سيناريو الحالة الأساسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الاقتصاد الكازاخي على بك كوانتيروف، قوله اليوم السبت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن التوقعات الأكثر تشاؤما للميزانية تشير إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى 60 دولارا، في حين تشير التوقعات الأكثر تفاؤلا إلى 110 دولارات.

وبحسب نسخة من التقرير الذي أعده الوزير كوانتيروف، تعتزم كازاخستان، وهي أكبر منتج للطاقة في آسيا الوسطى، زيادة إنتاجها من النفط إلى 92.6 مليون طن العام المقبل، مقابل 85.7 مليون متوقعة للعام الجاري.

وأفادت بلومبرج بأن سعر الصرف المتوقع للتينج الكازاخستاني سيكون تقريبا 470 تينج مقابل الدولار الأمريكي، في عام 2023، بالتوافق مع المستويات الحالية. ويتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 7.5% و9.5%، مقارنة بما يتراوح بين 13% و15% خلال العام الجاري.

ومن المتوقع، بحسب تقرير الوزير، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4% العام المقبل، مقابل 3% خلال العام الجاري.