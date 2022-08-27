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طالب مكتب الإعلام بجهاز الإسعاف والطوارئ‏ الليبي، اليوم السبت، بوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وحمل المكتب، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم، أطراف الاشتباكات، مسؤولية سلامة المواطنين المدنيين.

بدورها، أشارت قناة "ليبيا بانوراما" إلى إطلاق رصاص متقطع في مناطق متفرقة، لافتة إلى أن العائلات تطلق نداء استغاثة لإخراجهم من منطقة باب بن غشير وشارع الزاوية في طرابلس.

بدوره، أكد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، مالك مرسيط، مقتل الممثل الكوميدي مصطفى بركة، جراء الاشتباكات ونقل جثته إلى مستشفى طرابلس الجامعي.

ونقلت قناة "ليبيا الاحرار" عن مرسيط قوله، إن فريق الإخلاء التابع لمركز طب الطوارئ والدعم يستعد لتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة في باب بن غشير.

واندلعت ليلة الجمعة وفجر اليوم اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وسمعت في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف، ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.