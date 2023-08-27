هيئة الأفلام السعودية تشارك في الدورة الـ80 من مهرجان البندقية السينمائي

تُشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي، والذي سيقام في الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى التاسع سبتمبر القادم في مدينة البندقية بجمهورية إيطاليا، حيث سيترأّس الوفد السعودي المشارك الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، ستُنظّم الهيئة خلال مشاركتها فعالية الطاولة المستديرة لتستضيف نخبةً من الخبراء العالميين في جلسة حوارية ستكون بعنوان: (تحديات وحلول تسويق الأفلام باللغات غير الإنجليزية للجمهور العالمي)، وسيتناول خلالها الخبراء أبرز تحديات توزيع المحتوى بلغات غير الإنجليزية للجمهور العالمي، والحلول الممكنة لتحويل هذه التحديات إلى فرص.

كما تتضمن المشاركة حملة ترويجية لخدمات قطاع الأفلام السعودي، والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في هذا القطاع الحيوي والإبداعي عبر السجادة الحمراء والشاشات الإعلانية.

وتسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها في هذا المهرجان الدولي إلى تعزيز وجودها بالمحافل العالمية وعلاقاتها بصنّاع الأفلام حول العالم عبر الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، وتسليط الضوء على برنامج الحوافز الذي تنفّذه الهيئة بهدف استقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية للتصوير داخل المملكة، والترويج لمواقع التصوير المميزة في المملكة التي تمتاز بتضاريسها المختلفة.

ويُعد مهرجان البندقية أول المهرجانات السينمائية عبر التاريخ، وأحد أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية دولية في الوقت الحالي، حيث يلتقي فيه أهم صنّاع الأفلام الدوليين، إلى جانب ما يعرضه من أفلام تُمثّل الاتجاهات الفنية المؤثّرة في السينما العالمية، فضلاً عن تكريمه لشخصياتٍ بارزة في الصناعة السينمائية.