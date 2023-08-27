نتنياهو يتعهد باستخدام قبضة من حديد بشأن اعتقال المشتبه بهم بين العرب في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تبحث السماح للسلطات باعتقال المجرمين المشتبه بهم بين العرب في البلاد، بدون توجيه اتهامات إليهم.

وأوضح نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء، أن الهدف من استخدام ما يسمى بـ "الاعتقال الإداري"، هو اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجريمة المنظمة بالمناطق التي يسكنها العرب في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنستخدم قبضة من حديد، تشمل النظر في القيود والاعتقالات الإدارية، من أجل وقف جرائم القتل الفظيعة هذه".

واحتج السكان العرب في إسرائيل على ارتفاع معدلات الجريمة، كما اتهم بعض الزعماء من العرب حكومة نتنياهو بتجاهل المشكلة، أو تأجيج الانقسامات.

وطالبت مسيرات الاحتجاج الأسبوعية ضد سياسات الحكومة، التي تشمل تلك التي تم تنظيمها مساء أمس السبت، باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية.