يشهد شباك التذاكر استقرارا فى ترتيب الأفلام المتنافسة على الإيرادات، حيث واصل فيلم "العميل صفر" صدارته للإيرادات اليومية، محققا أمس مليون و228 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض، إلى 13 مليونا و176 ألف جنيه.



الفيلم فكرة محمد سامي، وتأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوي، وفيدرا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.



وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.



وجاء في المركز الثاني فيلم «وش في وش»، محققا 888 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض إلى 9 ملايين و236 ألف جنيه، وهو إخراج وليد الحلفاوي، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري.



وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما عدد من المشكلات.



واحتفظ فيلم «بيت الروبى» بالمركز الثالث، على مستوى الإيراد اليومي، محققا 246 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 9 أسابيع عرض، إلى 125 مليونا و734 ألف جنيه.



ويحتل «بيت الروبى» حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم القياسي المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» عند عرضه العام الماضي.



و«بيت الروبي» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي.



وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة.



ويأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق المصادفة «إنفلونسر» مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.



ويأتي في المركز الرابع فيلم «ع الزيرو»، محققا 145 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى 11 مليونا و993 ألف جنيه، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران.



وفي المركز الخامس فكان من نصيب فيلم «مرعى البريمو»، محققا، 142 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى 15 مليونا و42 ألف جنيه.



و«مرعى البريمو» فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدي، بمشاركة غادة عادل، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، وموسيقى تصويرية خالد حماد.



وفى المركز السادس جاء فيلم «مستر إكس»، محققا 73 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار 8 أسابيع عرض إلى 31 مليونا و44 ألف جنيه.



الفيلم قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم، وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد.



وفي المركز السابع جاء فيلم «البعبع» محققًا 23 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 43 مليونا، و170 ألف جنيه.



وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».



وفي المركز الثامن جاء فيلم «5 جولات» محققا 14 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض إلى 544 ألف جنيه، وهو إخراج مازن أشرف، وبطولة آدم الشرقاوى، وماجد المصرى، ونور النبوى، وعايدة الأيوبى، كما يشارك فى بطولته الفنان الراحل مصطفى درويش.



وتدور أحداث الفيلم حول التحديات التى تواجه شاب فى رياضة MMA، كما يحكى أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التى تواجه هؤلاء الشباب.



واحتل المركز التاسع فيلم "البطة الصفرا" محققا 4 آلاف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على مدى أسبوعين عرض إلى مليون و402 ألف جنيه، وهو من بطولة غادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.



أما المركز العاشر والأخير فكان من نصيب فيلم "تاج" محققا ثلاثة آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 45 مليونا و288 ألف جنيه، الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.