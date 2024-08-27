زيلينسكي: أوكرانيا اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا محلي الصنع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا محلي الصنع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن زيلينسكي أدلى بهذا الإعلان في منتدى في كييف اليوم الثلاثاء ، ولكن باستثناء تهنئة الصناعة الدفاعية الأوكرانية على هذا المشروع ، لم يعط الرئيس الأوكراني أي تفاصيل أخرى.

كان الجيش قد ألمح إلى مثل هذه الأسلحة في الماضي. وقال وزير الدفاع رستم عميروف أمس الاثنين بعد إطلاق وابل هائل من الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية ، أن أوكرانيا قد طورت أسلحة بعيدة المدى مصنعة محليا.

وفى مطلع الأسبوع الجاري ، قدم زيلينسكي سلاحا آخر من صنع أوكرانيا، وهى الطائرة باليانيتسيا المسيرة القتالية عالية السرعة.

وقال زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه تم استخدام طائرات مقاتلة من طراز إف-16 قدمها الغرب لأوكرانيا ، في صد الهجمات الروسية العنيفة هذا الأسبوع.

كما ناشد الحلفاء مرة أخرى بإلغاء القيود المفروضة على الكيفية التي يمكن من خلالها أن تستخدم أوكرانيا الأسلحة التي يزودونها بها، مثل الصواريخ بعيدة المدى التي يمكنها ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.