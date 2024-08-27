الشاذلي نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ

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فاز سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الاتحاد الإفريقي للإنقاذ وبالتالي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي وذلك في الانتخابات التي اجريت اليوم باستراليا على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة وبطولة العالم للإنقاذ.

وفاز الشاذلي برئاسة الاتحاد الإفريقي متفوقاً على خمس مرشحين اخرين من دول جنوب افريقيا والمغرب وافريقيا الوسطى وبوركينافاسو وموريتانيا، حيث حصد الشاذلي 11 صوتاً من ال 14 صوت للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي بفارق كبير عن اقرب منافسيه الجنوب افريقي الذي حقق 3 اصوات فقط.

كما أسفرت انتخابات الاتحاد الإفريقي للإنقاذ عن فوز مصر ب 5 مناصب آخرى.

حيث فاز محمد امين وأنجي الشاذلي بعضويه مجلس ادارة الاتحاد الافريقي للانقاذ، كما فاز محمد قطب بعضوية لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي للانقاذ، وفاز تامر المغربي بعضوية اللجنة الرياضية بالاتحاد الإفريقي، وأنجي الشاذلي بعضوية اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي، لتسيطر مصر على العديد من المناصب الهامة داخل الاتحاد الإفريقي.

وفور انتهاء الانتخابات احتفل المنتخب المصري للإنقاذ المتواجد هناك لخوض بطولة العالم، بفوز سامح الشاذلي.

وقد أكد سامح الشاذلي على أهمية الفوز بهذه المناصب التي تزيد من ثقل مصر داخل الاتحادين الإفريقي والدولي.