7 شهداء في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

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استُشهد 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف دير البلح والبريج وخان يونس وحي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحية لوكالة «وفا»، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على منزل في منطقة أبو عريف بدير البلح وسط القطاع.

كما استُشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء غارة جوية للاحتلال على منزل في منطقة بطن السمين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر أن أبا وابنه استُشهدا جراء قصف منزلهما في مخيم البريج، بينما استُشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال منطقة الأبرار شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية قد أفادت باستشهاد 20 مواطنا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة إلى 40,476 شهيدا، و93,647 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.