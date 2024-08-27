الصين: نحقق بشأن شكوى تتعلق باختراق المجال الجوي الياباني

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، بأن الصين تحقق بشأن تقرير وارد من اليابان يفيد باختراق طائرة عسكرية صينية للمجال الجوي الياباني.

وقال إن الصين لا ترغب في اختراق المجال الجوي للدول الأخرى، مضيفا أن الجانبين على تواصل كل منهما مع الآخر.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية، أن طائرة استطلاع صينية يو-9 حلقت لنحو دقيقتين فوق بحر الصين الشرقي صباح أمس الاثنين، وعبر المجال الجوي حول أرخبيل دانجو، التابع لمقاطعة ناجازاكي بجنوب غرب اليابان.

وأطلقت اليابان طائرات مقاتلة ردا على هذه الواقعة.

وتحدث المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي، عن واقعة غير مسبوقة تنتهك الأراضي اليابانية وتمثل خطرا على الأمن.

واستدعت الحكومة السفير الصيني في اليابان للاحتجاج.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها التي تشهد دخول طائرة عسكرية صينية المجال الجوي الياباني بصورة واضحة.