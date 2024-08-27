فتح: حكومة إسرائيل بأذرعها الأمنية والعسكرية في حالة من سعار وفقدان عقل

قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن الحكومة الإسرائيلية بأذرعها الأمنية والعسكرية في حالة من السعار وفقدان العقل والصواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تتجرد من أي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية.

وأشار إلى أن هناك انفلاتًا كاملًا من كل الالتزامات القانونية، موضحًا أن إسرائيل تشبه من يحمل شعلة نار ويحرق بها يمينًا ويسارًا، فكل يَخُمد حريق يندلع آخر.

ولفت إلى أن إسرائيل تضرب في لبنان وفي إيران وفي سوريا وكذلك في غزة، بجانب الاستفزازات في الضفة الغربية وإطلاق سراح سفيهة فيما يخص بناء كنيس في المسجد الأقصى (في إشارة إلى تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير).

ونوه بأن إسرائيل تمارس استفزازات مقصودة كأنها نابعة من نوايا تخريبية، وتعمل على إضاعة الوقت في العمل التخريبي والاستفزاز، كونها في حالة مرض تعمل على تنفيسها في الشعب الفلسطيني البريء.



ولفت إلى أن هذا الكيان - في إشارة إلى إسرائيل - لا يريد ولا يستطيع أن يعيش بسلام لأنّ أجندة اليمين الإسرائيلي لا يمكن لها أن تستغني أو تعيش إلا في ظل تصوير الشعب الإسرائيلي وكأنه في تهديد وجودي.