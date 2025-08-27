رئيس وزراء باكستان يؤكد الالتزام القوي بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان

أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مجددا اليوم الأربعاء التزام باكستان القوي بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع اليابان، مشددا على التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية.

وخلال اجتماع مع تارو كاتو، المدير العام لإدارة تمويل التعدين والمعادن في بنك اليابان للتعاون الدولي في إسلام آباد، أشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون بين الدولتين في القطاعين الصناعي والتجاري مازال بناء وان الجانبين يلتزمان بتجديد وتوسيع شراكتهما الاقتصادية، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الوزراء، أن باكستان ستوفر جميع التسهيلات الممكنة للبنوك والمستثمرين اليابانيين لتشجيع الاستثمار في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء، أن البلاد يمكن أن تستفيد بشكل كبير من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة وخبرتها المهنية في الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات وقطاعات رئيسية أخرى، مسلطا الضوء على إمكانيات باكستان.

من جانبه، شكر تارو حكومة وشعب باكستان على حسن الضيافة. وأعرب عن رغبته القوية في تعميق التعاون الاقتصادي وأشار إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين والبنوك اليابانية بمشروعات اقتصادية في باكستان.