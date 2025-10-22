الأونروا: المساعدات التي تدخل غزة قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن المساعدات التي تدخل إلى غزة لا تمثّل سوى قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة.

وأضافت الوكالة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك ضرورة ملحة لفتح جميع المعابر والسماح بدخول المساعدات دون قيود.

وأشارت إلى أن لديها ما يعادل حمولة 6,000 شاحنة من الإمدادات الإنسانية الحيوية في كلٍّ من الأردن ومصر، بانتظار السماح لها بالدخول.

وطالبت الوكالة الأممية، بأن يتم برفع الحظر عن مساعداتها بشكل فوري.

وفي وقت سابق، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، إن إسرائيل تمنع إدخال ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن هذه الشاحنات تكفي سكان القطاع من المواد الغذائية لمدة ستة أشهر.

وأشار إلى منع إدخال مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي تشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفت إلى أن ما سُمح بدخوله هو عدد محدود من الشاحنات التي تحمل مواد تجارية، في حين أن 95% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية ولا يملكون القدرة على شراء هذه المواد.