اعتقال سوري في بافاريا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

قال مكتب الادعاء العام في ميونخ، إن هناك اشتباها في أن رجلا سوريا يعتقد أنه متعاطف مع تنظيم داعش، والذي تم احتجازه في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، قام بالتخطيط لتنفيذ هجوم ذي دوافع إرهابية.

وأعلن مكتب الادعاء العام اليوم الأربعاء، أنه نظرا لشبهة التخطيط لارتكاب فعل عنيف خطير يعرض الدولة للخطر، جرى تحريك اتهامات ضد الشاب السوري، 27 عاما، في المحكمة الإقليمية الأولى في ميونخ.

ويزعم أن الشاب السوري حصل على تعليمات ومواد لصناعة عبوة ناسفة أو حارقة.

وأوضح المحققون إن المتهم يرى، أن "القتال ضد الكفار" يندرج ضمن واجبه الديني.

وفي نهاية أكتوبر 2024 ، تردد أنه حصل على تعليمات لصناعة عبوات ناسفة من على الإنترنت. وكان هدفه المزعوم صناعة عبوة ناسفة أو حارقة غير تقليدية لتنفيذ هجوم وقتل رواد ملهى ليلي أو موقع آخر حيث يتجمع الكثيرون.

وألقي القبض على السوري في ديسمبر الماضي خلال عملية شرطية واسعة النطاق في المنطقة المحيطة بمدينة شفاينفورت في منطقة فرانكونيا السفلى وجرى احتجازه.