وزير تركي يعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا اعتبار من الخميس

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأربعاء، أنه سيتم تحرير حركة النقل البري (ترانزيت) بين تركيا وسوريا اعتبارا من غد الخميس، وعلى مدار الساعة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع بين الوفد التركي والسوري وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي.

وقال بولاط، إنه ابتداء من غد الخميس، ستتحرر تجارة الترانزيت على مدار الساعة بين معبري جيلوة غوزو وأونجو بينار التركيين، ومعبري باب الهوى وباب السلامة من الجانب السوري.

وأوضح أن البلدين وقعا في 28 يونيو الماضي، على اتفاقية لإلغاء نظام الشحن والتفريغ على الحدود والجمارك وتحرير العبور من تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

وأضاف الوزير التركي: "واليوم، بناء على الاتفاقية سيتم من الغد تحرير تجارة الترانزيت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من معبري جيلوة غوزو، وأونجو بينار في تركيا ومعبري باب الهوى وباب السلامة في سوريا".

وذكر أن تقديم الخدمات على المعابر الحدودية الأخرى سيتم حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد بولاط، أن تركيا ستواصل وقوفها إلى جانب سوريا في الفترة المقبلة، وأن سوريا حققت تقدما ملحوظا في الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي منذ 8 ديسمبر 2024.

ويزور بولاط، سوريا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 في الفترة بين 27 أغسطس الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل.