التعليم العالي: جاهزية متكاملة للمنشآت الرياضية لاستضافة منافسات «القاهرة 2026»

- 5 مواقع رياضية تستقبل منافسات الدورة.. وتجهيزات متكاملة لاستضافة الوفود والفرق المشاركة

- 2,082 مشاركًا من 17 دولة و81 جامعة ومؤسسة تعليمية في أكبر تجمع رياضي جامعي إفريقي

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها المكثفة لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، من خلال استكمال جاهزية المنشآت والمواقع الرياضية المخصصة لاستقبال منافسات الدورة، بما يضمن توفير بيئة رياضية وتنظيمية تليق بحجم المشاركة الإفريقية.

وتأتي الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

وفي هذا الإطار، تم تجهيز عدد من المنشآت والمواقع الرياضية لاستضافة منافسات الدورة، تشمل جامعة عين شمس، وجامعة 6 أكتوبر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الأوليمبي بالمعادي، ونادي النادي بالعاصمة الجديدة، حيث تستضيف جامعة عين شمس عددًا من الرياضات الرئيسية، تشمل الألعاب الجماعية والسباحة وألعاب المضرب والسلاح والشطرنج والخماسي الحديث، إلى جانب الرياضات البارالمبية ذات الصلة، فيما تستضيف جامعة 6 أكتوبر منافسات ألعاب القوى والرياضات البارالمبية والكاراتيه والتايكوندو والمصارعة، مع إدراج الجودو وفقًا للتأكيد الفني النهائي، بينما تستقبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمركز الأوليمبي بالمعادي ونادي النادي بالعاصمة الجديدة جانبًا من المنافسات وفقًا لخطة توزيع الألعاب المعتمدة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستعدادات لاستضافة «القاهرة 2026» تعكس حرص الدولة على تقديم دورة تليق بمكانة مصر ودورها المحوري في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن جاهزية المنشآت الرياضية تمثل أحد المحاور الأساسية لخطة تنظيم الدورة، بما يضمن توفير أفضل الظروف أمام الوفود والفرق المشاركة.

وأضاف الوزير أن «القاهرة 2026» تمثل فرصة مهمة لإبراز ما تمتلكه الجامعات والمؤسسات الرياضية المصرية من إمكانات، وتعزيز التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية، مؤكدًا أن الدورة لا تقتصر على المنافسات الرياضية، وإنما تمتد لتشمل فعاليات علمية وتعليمية وثقافية تعزز التعاون بين شباب القارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن استضافة «القاهرة 2026» تعكس حرص مصر على دعم الرياضة الجامعية الإفريقية وتعزيز التواصل بين شباب القارة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات الجارية للمواقع والمنشآت الرياضية تستهدف توفير أفضل الظروف أمام المشاركين، بما يضمن تنظيم منافسات قوية تليق بحجم وأهمية الدورة.

وأضاف أن تنوع مواقع إقامة المنافسات، إلى جانب المشاركة الواسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الإفريقية، يعكس حجم الحدث وأهميته، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح الدورة وتقديم نموذج متميز للتعاون الرياضي والشبابي على المستوى الإفريقي.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن أعمال التجهيز والمتابعة للمنشآت الرياضية تسير وفق خطة زمنية دقيقة، لضمان جاهزية الملاعب والصالات ومواقع المنافسات واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بكل رياضة، بما يضمن انتظام المنافسات وخروجها بالصورة اللائقة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة تتابع بصورة مستمرة مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بمواقع المنافسات، مع التنسيق بين الجهات والجامعات والمؤسسات المستضيفة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية لاستقبال الوفود والفرق المشاركة من مختلف دول القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جاهزية المنشآت الرياضية تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تنظيم دورة «القاهرة 2026»، مشيرًا إلى أن اختيار مواقع المنافسات جاء وفق رؤية تنظيمية تراعي طبيعة كل رياضة ومتطلباتها الفنية، بما يوفر بيئة مناسبة للطلاب والطالبات المشاركين من مختلف دول القارة الإفريقية.

وأضاف أن تنوع مواقع الاستضافة، التي تشمل جامعة عين شمس، وجامعة 6 أكتوبر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الأوليمبي بالمعادي، ونادي النادي بالعاصمة الجديدة، يعكس تكامل جهود الجامعات والمؤسسات الرياضية في استضافة هذا الحدث القاري، مؤكدًا استمرار أعمال التجهيز والمتابعة لضمان جاهزية الملاعب والمنشآت وفقًا للمتطلبات الفنية والتنظيمية للمنافسات.

وتشمل الاستعدادات التأكد من جاهزية الملاعب والصالات والمنشآت الرياضية، وتوفير التجهيزات الفنية والخدمات التنظيمية اللازمة، بما يضمن إقامة المنافسات في أجواء مناسبة للطلاب والطالبات المشاركين، وفقًا للمتطلبات الفنية والتنظيمية لكل رياضة.

وتأتي جاهزية المنشآت الرياضية ضمن الاستعدادات الشاملة لاستضافة «القاهرة 2026»، التي تمثل حدثًا إفريقيًا يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتجمع شباب الجامعات الإفريقية في أجواء من التنافس الرياضي والتواصل والتبادل الثقافي، وتعكس الدور المحوري للجامعات في تعزيز التعاون والتقارب بين شباب القارة.

وتشهد الدورة مشاركة 2,082 مشاركًا من 17 دولة إفريقية، يمثلون 81 جامعة ومؤسسة تعليمية، ويتنافسون في 18 رياضة رئيسية، إلى جانب 4 رياضات بارالمبية و3 رياضات استعراضية تُدرج لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.