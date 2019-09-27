 كسر مفاجئ لخط مياه يؤدي لانقطاع الخدمة عن حي غرب سوهاج - بوابة الشروق
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كسر مفاجئ لخط مياه يؤدي لانقطاع الخدمة عن حي غرب سوهاج

كسر مفاجئ لخط مياه
كسر مفاجئ لخط مياه
محمد عبدالمجيد
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 3:14 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 3:14 م

أكد اللواء المهندس محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن انقطاع المياه عن حى غرب سوهاج اليوم جاء بسبب حدوث كسر مفاجى لخط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة العمري أدى إلى توقف محطات مياه الجوازات والسوهاجية والنمساوي.

وأن دين، في بيان، أن جرى الدفع بسيارات مياه لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة الإصلاح.

واعتذر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، للمواطنين عن قطع المياه، مؤكدا أن فرق الصيانة والإصلاح تعمل الآن لإصلاح الكسر في أقرب وقت ممكن لتشغيل المحطات المتوقفة وعودة المياه للمواطنين.

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