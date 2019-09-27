يبدو أن استمرار ماركو جيامباولو في القيادة الفنية لفريق ميلان الإيطالي قاربت على نهايتها، وذلك بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الروسونيري تحت قيادة مدرب فريق سامبدوريا السابق.

وبعد مرور 5 جولات من عمر الدوري الإيطالي، جمع ميلان تحت قيادة جيامباولو 6 نقاط فقط من أصل 15 نقطة، حيث خسر ميلان ضد أودينيزي وإنتر ميلان وتورينو، محتلًا المركز الـ13 في سباق الكالتشيو.

وخرجت اليوم الجمعة عدد من التقارير الإيطالية، تؤكد تفكير إدارة ميلان في إعادة جينارو جاتوزو لقيادة الفريق مرة ثانية، وذلك بعد أن كان حقق الروسونيري تحت قيادته في الموسمين الماضيين المركزين الخامس والسادس.

يذكر أن ميلان خسر أمام تورينو، أمس الخميس، بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي، ويستعد الفريق في الجولتين القادمتين لمواجهة فيورنتينا وجنوى.