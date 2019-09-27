سيميوني: ديربي مدريد سيكون مباراة مغلقة كما هو الحال دائما

أكد المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، الأرجنتيني دييجو سيميوني، اليوم الجمعة أن مباراة قمة العاصمة الإسبانية التي ستجمع فريقه غدا السبت بجاره ريال مدريد ستكون لقاء مغلقا كما هو الحال مع المباريات الماضية، وأنها ستحسم لصالح أحد الطرفين من خلال التفاصيل الصغيرة، على حد تعبيره.

وقال سيميوني- في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مباراة الغد المرتقبة، والتي تأتي ضمن منافسات المرحلة السابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا": "إنها مباريات مغلقة وتحسم من خلال مواقف وتفاصيل ترجح كافة المباراة لطرف أو لآخر، ريال مدريد تحسن كثيرا في مباراته أمام إشبيلية، وأمام أوساسونا أجرى بعض التغييرات، لديه لاعبين كبار ومدرب كبير للغاية".

ورفض سيميوني الدخول في جدال حول رأي زيدان الذي وصف أتلتيكو مدريد بأنه نادي الشعب، حيث أردف قائلا: "أعتقد أن زيدان شرح هذا الأمر بشكل رائع، لا يجب إضافة أي شيء على الإطلاق".

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في الفوز بمباراة الديربي أمام ريال مدريد أو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، أجاب سيميوني قائلا: "الديربي لأنه ما سنخوضه غدا، نحن نعيش ما لدينا غدا".

وتابع سيميوني قائلا: "عندما جئنا إلى هنا، قبل 14 عاما، لم نكن قادرين على تحقيق الفوز، في البداية تكبدنا الكثير، تلك المباراة في بطولة كأس الملك، وكانت إحدى المباريات التي كان يجب أن نخسرها، ريال مدريد كان متفوقا طوال 90 دقيقة، منذ تلك اللحظة حققنا الفوز كما تجرعنا الخسارة، مثل فوزنا بكأس السوبر وخسارتنا لنهائي دوري الأبطال".

وأشار سيميوني أيضا إلى أن ريال مدريد يتمتع بوجود العديد من اللاعبين الكبار في صفوفه، الذين بإمكانهم تشكيل خطورة على فريقه إذا ما نجحوا في استغلال المساحات.

وأكمل سيميوني قائلا: "بيل يتطور وبنزيما يمر بلحظة مثالية وهازارد يتمتع بمزايا فردية هائلة، (ريال مدريد) لديه عمود فقري قوي للغاية، طرأت عليه تغييرات قليلة خلال السنوات الأخيرة، هذا العمود يتكون من كاسميرو وراموس وبنزيما".