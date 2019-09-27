 محمد هنيدي: فخور بدرع الإبداع من مهرجان الجونة بعد إمام وعبدالسيد - بوابة الشروق
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محمد هنيدي: فخور بدرع الإبداع من مهرجان الجونة بعد إمام وعبدالسيد

أحمد العيسوي
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 9:40 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 9:40 م

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته وفخره بالحصول على درع الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى إبلاغ رجل الأعمال نجيب ساويرس، له هاتفيًا بأنه سيحصل على درع هذه الدورة.

وأضاف في تصريحات على هامش حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة: «شرف لي الحصول على الجائزة خاصة بعد حصول اثنين من العظماء عليها هما عادل إمام وداوود عبدالسيد».

وعن أقرب الشخصيات التي جسدها إلى قلبه، قال إنه أحبها جميعًا، إلا أن شخصية «خلف الدهشوري» لن ينساها لأنها كانت «وش السعد» عليه.

وانطلق حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بعدما شهد عرض 84 فيلمًا، تنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية التي تصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكي، وذلك على مدار 8 أيام.

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