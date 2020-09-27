كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مجموعة من التفاصيل الخاصة بوصول جيمي باتشيكو لتوليه مهمة تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، كما علق على مباراة فريقه أمام الجونة والتي انتهت بفوز الأبيض ( 4 – 3).

ووصل باتشيكو أمس إلى القاهرة من أجل أن يتولى تدريب الزمالك في الفترة المقبلة وقيادته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الزمالك والجونة:«الجونة لعب مباراة كبيرة، وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم، فريقي عمل ما هو مطلوب منه، وأشكر الجهاز الفني لأنه عمل للحظة الأخيرة».

أما عن باتشيكو فقال:«لم يتحدد هناك مؤتمر صحفي لتقديمه أم لا، لم نعلن عن تلك الأمور حتى لا نغلوش على الفريق، والإدارة ستحدد سوف يكون هناك مؤتمرا صحفيا أم لا، وذلك بعد مقابلة رئيس الزمالك ومجلس الإدارة معه غدا».

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك:«مرتضى منصور سيعلن عن التشكيل النهائي للجهاز الفني».

وأكمل:«سلمت باتشيكو كل المعلومات سواء إن كانت فنية من إصابات وإحصائيات وما إلى ذلك، كما أنه سيجتمع بالطبيب ليعرف طبيعة إصابة كل لاعب، ومن الغد سيتسلم المهمة».

وواصل:«باتشيكو لديه حماسا كبيرا، ويشعر بأن الفريق لديه حظوظ كبيرة في دوري الأبطال، ولكن تحفظه الوحيد كان على جدول الدوري، بسبب إن هناك مباراتين محددتين في الجدول في وقت الأجندة الدولية، بالنسبة له كان أمرا غريبا جدا».

وأضاف:«لم يأت من منتخب مصر استدعاء لنا بخصوص اللاعبين الدوليين، ولكن المنتخب التونسي والمغربي أرسلوا لنا استدعاءات بخصوص انضمام بن شرقي وفرجاني ساسي لمنتخبات بلادهم».

وأتم:«سوف نعرض تلك الأمور على مرتضى منصور، وسنتعامل مع اتحاد الكرة من أجل وضع حلا، وسنرى كيف سنلعب بدون لاعبين دوليين».

كما أشار أمير إلى أن طارق يحيى سيكتب تقريرا عن المباراة، وفي حالة ثبوت أن أشرف بن شرقي أخطا ستتطبق عليه اللائحة.

وأظهرت الكاميرات غضب بن شرقي بعد استبداله من المباراة في الشوط الثاني، ولكن طارق يحيى أشار إلى أن كل ما في الأمر هو أن اللاعب كان حريصا على استكمال المباراة.