السيسي: الدنيا كلها بتقول مصر بسم الله ما شاء الله لسه بخير

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي تقوم بها الدولة لإنجاز المشروعات المختلفة، على الرغم من أزمة فيروس كورونا.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الجديدة في قطاع البترول بمسطرد، صباح الأحد، «الدنيا كلها بتقول مصر بسم الله ما شاء الله، فعلى الرغم من ظروف كورونا والسياحة اللي وقفت والتجارة الدولية اللي تعثرت، إلا أن مصر لسه بخير».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع البترول بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.