روسيا تسجل 7867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 7867 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و151 ألفا و438 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأحد، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 2026 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو، وأضاف أنه تم تسجيل 99 وفاة جديدة في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات 20324 حالة.

وأوضح البيان أن 3068 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة بعد تعافيهم من الفيروس التاجي، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 943 ألفا و218 شخصا.