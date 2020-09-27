الوزير اللبناني السابق جبران باسيل يعلن إصابته بكورونا

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب اللبناني جبران باسيل، إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان، أن الوزير السابق وصهر الرئيس ميشال عون "اكتشف البارحة أنه مصاب بفيروس الكورونا، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا".

ولفت البيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن باسيل وجه بإصدار هذا البيان "لإبلاغ كل من خالطهم أخيرا. وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك".

وأضاف البيان أن "باسيل سيحجر نفسه طبعا لحين تغلبه على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة".

وحث باسيل "كل اللبنانيين على الاالتزام بوسائل الحماية والعلاج من كورونا، وأخذ الأمر على محمل الجد، لما لهذا الفيروس من قدرة فتاكة على ضرب المجتمع وشله".