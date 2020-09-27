صحيفة ذا هيل: ترامب وبايدن لن يتصافحا في المناظرة الأولى بسبب كورونا

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية القادمة ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لن يتصافحا في أولى مناظرتهما المقرر اجراؤها الأسبوع المقبل في ولاية أوهايو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن مسئولين بالحملات الانتخابية قولهم إن هذه الخطوة تعد واحدة من عدة تعديلات أُقرت لتتوافق مع إرشادات التباعد الاجتماعي قبل اجراء الانتخابات في شهر نوفمبر القادم، ومنها دراسة إلقاء التحية عن طريق لمس الكوع وهو الأمر الذي اعتبرته الحملتان محرجًا.

وأضافت أنه من المقرر ألا يرتدي ترامب وبايدن ومذيع قناة الفوكس نيوز كريس والاس، الذي سيدير المناقشة، أقنعة وجه، وسيقف الرئيس إلى اليمين وبايدن إلى اليسار على المنصة الخاصة بهما، كما سيقتصر الجمهور على 75 أو80 شخصًا، وسيتم عمل اختبارات الكشف عن كوفيد-19 للجميع قبل حضور المناقشة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لن تكون هناك تغطية غير رسمية بعد ذلك، على عكس المناظرات الرئاسية التقليدية، بل سيتعين على وسائل الإعلام تحديد موعد لإجراء مقابلات افتراضية مع الوكلاء بعد المناقشة.

في السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن بعض استطلاعات الرأي، أظهرت تقدم ترامب على منافسه بايدن مع اقتراب موعد أولى المناظرات الرئاسية المقررة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. لافتة إلى أن أداء بايدن في المناظرات سيكون عاملا مساهما في تحديد الطريقة التي سيدلي بها بعض الناخبين بأصواتهم.