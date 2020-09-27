أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن النادي الأهلي لم يقدم عرض رسمي لضم رجب بكار لاعب فريقه، مشيرًا إلى أن الناديين يحدث بينهم حاليا "جس نبض" بشأن بعض انتقال بعض اللاعبين.

وقال بسيوني، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "الصفقة الوحيدة التي تمت بتفاوض الأهلي وبيراميدز كانت لضم محمد مجدي أفشة، أما الثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي فانضما إلينا كصفقة انتقال حر".

وأضاف: "عندما نحتاج لاعبًا من الأهلي سنقدم عرضًا رسميًا ولن نتواصل مع أي لاعب بدون علم إدارة القلعة الحمراء، والناس يحاولون تصدير فكرة أن بيراميدز يضايق الأهلي وهذا غير صحيح".

واختتم موضحًا مدى حقيقة تلقي إدارة بيراميدز عرضًا من الأهلي لضم رجب بكار: "لم تصلنا أي عروض من إدارة الأهلي لأي لاعب حتى الآن، ولكن ما يحدث هو (جس نبض) من جانبنا ومن جانبهم على اللاعبين في الفريقين".