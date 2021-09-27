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فرنسا تسجل 4932 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 9:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 9:26 ص

 سجلت فرنسا 4932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و85 ألفا و607 إصابات، والوفيات إلى 117 ألفا و182 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 93 مليونا و817 ألف و818 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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