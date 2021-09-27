الفلبين: تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا

ذكر قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين، أنه تم تطعيم 20 مليونا و307 آلاف و122 شخصا بشكل كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم القصر الرئاسي، هاري روك، قوله ، إنه تم توزيع 43.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن من بينها حوالي 22.5 مليون تم استخدامها كجرعة أولى، موضحة أن الحكومة تهدف إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

يشار إلى أن الفلبين، التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، قد سجلت حوالي 2.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك حوالي 37 ألف حالة وفاة.