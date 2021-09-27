اليابان تقلص فترة الحجر الصحي للوافدين المحصنين ضد كورونا

قررت حكومة اليابان، تقليص قواعد الحجر الصحي للأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين يدخلون البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من أكتوبر، لتقصير الفترة المطلوبة للعزل الذاتي في المنزل من 14 يومًا إلى 10 أيام، وذلك في إطار تطلعات البلاد لاستئناف الرحلات الدولية.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن الأشخاص المحصنين بالكامل ضد كورونا سيكونون قادرين على الخروج ما دامت اختباراتهم سلبية للفيروس التاجي بعد 10 أيام لدى وصولهم.

جدير بالذكر أن لقاحات فايزر، موديرنا، أسترازينيكا هي المصرح بها في اليابان.

يشار إلى أنه يخضع جميع الأشخاص الذين يدخلون اليابان - بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحات كوفيد-19 الخاصة بهم أم لا - لسياسة الحجر الصحي نفسها، والتي تشمل اختبارات الدخول المسبق لـ كوفيد-19، واختبارات إضافية عند الوصول، و14 يومًا إلزاميًا الحجر الصحي.