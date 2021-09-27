قال دكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر سباقة في مجال صناعة الدواء بالمنطقة العربية والإفريقية وجزء كبير من آسيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء أمس الأحد، علي قناة «ten»، أن صناعة الدواء قائمة في مصر منذ عام 1939، واجهت بعض التعثرات ثم عادت إلى الانتعاش بعد بلوغ الاستقرار، موضحًا: «وصلنا لتغطية 80% من احتياج المريض للدواء المصنع في مصر».

وأشار إلى استكمال منظومة صناعة الأدوية والتي كان أهم ما ينقصها مشتقات الدم من البلازما، متابعًا: "تم عقد شراكة مع إحدى الشركات الإسبانية الرائدة على مستوى العالم لإمدادنا بمشتقات البلازما"، بالإضافة إلى نقل الخبرة الفنية، وهو ما يعد إضافة كبيرة بصناعة الدواء.

وأفاد ببدء تصنيع لقاح كورونا بمصانع فاكسيرا، مضيفًا: "ينقصنا صناعة المواد الخام"، لافتًا إلى تشجيع الرئيس على ريادة مصر في تصنيع المواد الخام.

وتعليقًا على خبر دراسة وزارة الصحة، بشأن إدراك جرعة ثالثة معززة للقاح كورونا، أوضح: "مصر متعاقدة على كميات كبيرة من اللقاحات، والجرعة المعززة هي توجه عالمي".