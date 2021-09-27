 ضبط المتهم بإطلاق عيار ناري في «فيديو» عبر تطبيق «التيك توك» - بوابة الشروق
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ضبط المتهم بإطلاق عيار ناري في «فيديو» عبر تطبيق «التيك توك»

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 1:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 1:50 ص

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم بإطلاق عيار ناري خلال فيديو منشور عبر تطبيق "تيك توك".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تداول عبر تطبيق "تيك توك" من مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وضبط بحوزته على (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وثلاث قطع سلاح أبيض).

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 




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