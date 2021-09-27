كازاخستان تقترح تزويد السعودية بلقاح كازفاك محلي الصنع

اقترحت كازاخستان تزويد المملكة العربية السعودية بلقاح كازفاك محلي الصنع المضاد لفيروس كوفيد-19.



جاء ذلك خلال منتدى الأعمال الاستثماري السعودي-الكازاخي المنعقد حاليا في نور سلطان عاصمة كازاخستان؛ بمشاركة أكثر من 170 ممثلا لدوائر الأعمال والشركات من البلدين.



ودعا وزير التجارة والتكامل في كازاخستان بخيت سلطانوف، بحسب وكالة أنباء كازينفورم الكازخية، إلى الاعتراف المتبادل بجوازات سفر لقاح كوفيد-19 بين بلاده والمملكة العربية السعودية لإزالة قيود السفر جزئيا بين البلدين، مقترحا توريد لقاح كازفاك الكازاخي إلى السعودية، وإنشاء إنتاج مشترك للقاح في المملكة العربية السعودية.



يذكر أنه خلال الاجتماع، تبادلت الشركات السعودية خبراتها في تنفيذ برنامج رؤية السعودية 2030 الهادف إلى تطوير القطاع الخاص وخلق مجتمع ديناميكي، بالإضافة إلى زيادة تنافسية المملكة العربية السعودية في التجارة العالمية.