بولندا تسجل 731 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت بولندا 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و274 ألفا و48، وترتفع الوفيات إلى 117 ألفا و456 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم أيضا أنه تم إعطاء 56 مليونا و622 ألفا و52 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.