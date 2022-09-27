ملاك ميناء ليفربول يحذرون إضراب العمال: يضر بالأعمال التجارية والوظائف

حذر ملاك ميناء ليفربول الإنجليزي من أن إضرب عمال الميناء يضر بالأعمال التجارية والوظائف.

ويواصل أعضاء نقابة "يونايت" في ميناء ليفربول إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي؛ بسبب النزاع بشأن الأجور.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن ديفيد هاك، رئيس العمليات في مجموعة "بيل بورتس جروب" قوله اليوم الثلاثاء: قلقنا يكمن في تأثير الإضراب المستمر لفترة طويلة على العديد من المكاسب التي حققها اقتصاد المدينة على مدى العقدين الماضيين.

وتابع أن الاستثمارات التي قامت بها بيل بورتس على مدى الأعوام أعادت ليفربول إلى مكانتها كبوابة عالمية إلى شمال إنجلترا والمملكة المتحدة.



وأضاف هاك: عندما استثمرنا في ليفربول 2، ميناء الحاويات في المياه العميقة، كنا ندرك أنه مقابل مئات الوظاف التي نوفرها، يتم توفير آلاف الوظائف في اللوجيستيات الأوسع والقطاعات البحرية في مختلف أنحاء المدينة.

وأردف: لهذا السبب، هذا النزاع ضار ليس بالنسبة لنا فقط، لكنه ضار بالنسبة للأعمال التجارية والوظائف واقتصاد المدينة.