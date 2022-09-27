الصحة الفلبينية: تضرر أكثر من 21 منشأة طبية بسبب إعصار نورو

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تضرر ما لا يقل عن 21 منشأة طبية بسبب إعصار "نورو" الذي ضرب شمال البلاد مؤخرا.



وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية- أن الإعصار أطاح بأسقف بعض المنشأت الطبية بينما غمرت مياه الفيضانات البعض الآخر.



وكان الإعصار "نورو" قد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعتين كاملتين، وأجبر المسئولين على تعليق الدراسة والعمل بالمؤسسات الحكومية في العاصمة ومحيطها، فيما قامت السلطات الفلبينية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق المعرضة لخطر موجات المد والفيضانات والانهيارات الأرضية.



وتتعرض الفلبين لقرابة 20 عاصفة وإعصارا سنويا، وتقع في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة معرضة للانفجارات البركانية والزلازل ما يجعل الفلبين واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم.