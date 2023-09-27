مجلس أمناء الجيزة يطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

أعلن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التعليم بالجيزة برئاسة المستشار بدوي علام رئيس المجلس، تأييده المطلق لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد علام أن هناك إجماع من أعضاء مجالس الأمناء على مستوى المدارس والإدارات التعليمية والمحافظة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة ثانية حفاظا على استمرار الإنجازات التي تحققت في عهده علي مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الجيزة بدأ إعداد فيلم وثائقي عن المشروعات الكبري التي تم تنفيذها للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري في كل بقاع الجمهورية.

وقال علام إن مشروع تطوير التعليم المصري الذي يتبناه الرئيس السيسي يستهدف إعادة تشكيل الشخصية المصرية من خلال إعداد أجيال مسلحة بالعلم والتكنولوجيا وقادرة على المنافسة في سوق العمل العالمية.

وأشار علام إلى أن ملف التعليم يحظى فعليا باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد ذلك برنامج إصلاح التعليم الذى أطلقه الرئيس وتضمن مناهج واحتياجات توافق العصر وتواكب التطوير، كما يؤكد حجم اهتمام الدولة بالتعليم أن الدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه على التعليم منذ 2014 إلى 2022 كما انتشرت الأبنية التعليمية بشكل يلبي تنمية المهارات والابتكارات وتوفير البنية التكنولوجية للطلاب.

وأضاف أنه خلال فترة حكم الرئيس تم بناء 120 ألف فصل وتطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور و36210 شاشات ذكية خلال الفترة من 2014 حتى 2023، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجا دراسيا، وغير ذلك من الإنجازات التي تكشف حجم الاهتمام بالتعليم كواحد من الملفات القومية الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح علام أن المصريين يدركون حجم التحديات التي تواجه بلادهم وقوى الشر التي تتربص بها، وهناك من يسعى جاهدا لتشويه الحقائق وتعطيل مسيرة البناء التي انطلقت مع تأسيس الجمهورية الجديدة.