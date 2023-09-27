الرئيس الأذربيجاني يعرض السماح للأمم المتحدة بزيارة ناجورنو كاراباخ مع تزايد نزوح الأرمن

عرض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، السماح للأمم المتحدة بدخول ناجورنو كاراباخ، في الوقت الذي تضغط عليه الولايات المتحدة بشأن نزوح الأرمن من المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن الحكومة في يريفان قولها اليوم الأربعاء، إن هناك أكثر من 47 ألف شخص فروا من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا حتى ظهر اليوم.

وقال مسئولون محليون إن المنطقة كان يعيش بها 120 ألف أرمني قبل أن تنفذ أذربيجان الهجوم العسكري في الأسبوع الماضي من أجل السيطرة على المنطقة بشكل كامل.

وأفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية "أزارتاك"، بأن علييف أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، أنه مستعد لتنظيم زيارة لممثل الأمم المتحدة في باكو إلى ناجورنو كاراباخ.

وبينما ترفض أذربيجان المزاعم الأرمينية بشأن "التطهير العرقي" في الإقليم، تضغط الولايات المتحدة على علييف من أجل السماح بإرسال بعثة مراقبة دولية إلى ناجورنو كاراباخ، للمساعدة في ضمان أمن من يعيشون هناك.