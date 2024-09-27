مساعد وزير الصحة يزور مجمع محارق أسيوط للوقوف على أعمال التطوير



أجرى الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات، جولة تفقدية لمجمع محارق أسيوط، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير منظومة النفايات الخطرة والمحارق ومواجهة المخالفات البيئية.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، والدكتور عصام نبيل، مدير التفتيش الفني والمتابعة، والدكتور محمد سيد، مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة، والقذافي عبد الرحمن، مدير الشؤون الإدارية، والمعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة بصحة أسيوط، لمتابعة انتظام سير العمل والتطويرات الجارية، وذلك تمهيدًا للاستلام النهائي للموقع من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بأسيوط، بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمجمع بنسبة 100%. حيث بدأ العمل بالمشروع في 22 فبراير 2023 وينتهي العمل به في سبتمبر 2024.

وتفقد مساعد الوزير للمشروعات الأعمال الإنشائية والتشطيبات التي تم الانتهاء منها بالمجمع، بالإضافة إلى المباني المختلفة، والتي تشمل مبنى إداري وخدمي وسكن، ومبنى المحولات الكهربائية، والديزل، وغرف تجميع النفايات، وغيرها، حيث بلغت القيمة التقديرية للمشروع 59 مليون جنيه، بدعم من وزارة الصحة والسكان، ضمن الخطة الاستثمارية للمشروعات الصحية بمحافظة أسيوط.

وخلال حديثه، أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الغرض من المشروع هو توفير جميع الاحتياجات اللازمة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بما يحقق جميع الاشتراطات البيئية ومتطلبات الحماية المدنية وطبقًا لجميع الملاحظات الفنية المطلوبة.

وأضاف أن المشروع يتكون من المبنى الإداري على مساحة 240 مترا مربعا، والمبنى السكني بمساحة 350 مترا مربعا، ومبنى النفايات قبل الحرق بمساحة 200 متر مربع، ومبنى النفايات بعد الحرق بمساحة 135 متر مربع، ومبنى غرف الكهرباء والمولد بمساحة 90 مترا مربعا، ومبنى غرفة الأمن بمساحة 45 مترا مربعا، ومبنى ميزان البسكول بمساحة 50 مترا مربعا، ومغسلة السيارات على مساحة 100 متر مربع، ومبنى خدمات العمال بمساحة 80 متر مربع، وقواعد المحارق على مساحة 850 متر مربع، والموقع العام بمساحة 10000 متر مربع، وخزان الصرف بمساحة 66 متر مربع، وخزان مياه الشرب والحريق وغرفة الطلمبات بمساحة 165 مترا مربعا.

فيما أوضح الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن المجمع الجديد يضم 14 محرقة و11 معصرة، ويقام على مساحة 3 فدادين، وتم تنفيذه من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي للمشروعات، بدعم من وزارة الصحة والسكان.

وأكد موسى أهمية مجمع المحارق في الحفاظ على صحة البيئة والصحة العامة للمواطنين، والذي يخدم أكثر من 3500 منفذ طبي، حيث يتم تجميع النفايات الطبية الخطرة المتولدة من المنشآت الطبية المختلفة بالمحافظة: 22 مستشفى حكومي، و264 وحدة صحية، و3113 منشأة طبية خاصة، منها النفايات الحادة، والصيدلانية، والسامة للجينات، والمعدية، التي تحتوي على مسببات الأمراض، ويتم التخلص الآمن منها من خلال تلك المنظومة، التي تم توفير القوى البشرية اللازمة لها، ووسائل النقل، والقدرات والقوى الميكانيكية، والخدمات والقوى المجتمعية والتعاقدات، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السولار. ويقوم مجمع المحارق بالتخلص الأمن يوميًا من نحو 4 أطنان و500 كيلو.