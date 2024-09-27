شكوك حول لحاق نجم نيوكاسل بمواجهة مانشستر سيتي

تحوم الكثير من الشكوك حول مشاركة ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، في مباراة الفريق ضد ضيفه مانشستر سيتي، غدا السبت بالبريميرليج، حيث يعاني من كسر في إصبع القدم.

وكشف المدرب إيدي هاو، اليوم الجمعة، أن الدولي السويدي شارك في خسارة الفريق (1/3) أمام فولهام، بعد حقنة مسكنة للألم، لكنه لم يتدرب هذا الأسبوع مع زملائه.

وأضاف هاو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "سيكون من غير المؤكد مشاركته غدًا.. لقد خضع لفحوصات واختبارات عديدة، وتم تشخيص الإصابة بشكل جيد، ولا توجد مشاكل تلوح في الأفق بشأن ذلك".

وأردف: "يبدو الأمر أسوأ مما كنا نتوقعه، حيث يعاني من كسر في إصبع قدمه.. لكن يمكن التعامل مع هذه الإصابة واللعب بها، بشرط أن يتحمل مستويات الألم، ولن يكون لذلك أي مخاطر طويلة الأمد".

وتابع: "لقد تلقى حقنة لتخدير إصبع القدم، الأسبوع الماضي، وكان الأمر جيدًا حتى زال مفعول الحقنة.. دعونا نرى كيف سيكون اليوم".

وتعرض إيزاك (25 عاما) للإصابة خلال فوز نيوكاسل 2/1 على وولفرهامبتون، حيث تم استبداله في الشوط الأول، أثناء المباراة التي أقيمت يوم 15 سبتمبر الجاري.

وواصل هاو: "لقد تدرب (إيزاك) الأسبوع الماضي قبل مباراة فولهام، وتلقى حقنة في إصبع قدمه للعب.. لقد شعر أنه على ما يرام، لكن بعد ذلك بدأ يشعر بالألم في إصبع قدمه، خلال آخر خمس إلى عشر دقائق من تلك المباراة".

واختتم: "كانت الأمور صعبة بعد اللقاء، ولم يكن في حالة جيدة في بداية الأسبوع، لذا لم يتدرب بعد، وهو ما يجعلنا مضطرين للانتظار من أجل اتخاذ قرار مرة أخرى، بشأن ما إذا كان سيتدرب اليوم أم سيغيب عن اللقاء".