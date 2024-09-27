سفينة أبحاث مدنية ألمانية تشارك في مهمة للناتو لتقليص تدفق المهاجرين في بحر إيجه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت البحرية الألمانية اليوم الجمعة، أن سفينة الأبحاث المدنية الألمانية "بلانت" ستشارك في مهمة دعم تابعة لحلف شمال الأطلسي(ناتو) لتقليص تدفق المهاجرين في بحر إيجه.

وتزن السفينة 3320 طنا، ويتم نشرها لقدرتها على البقاء في البحر لفترات طويلة ومساحتها الكبيرة المتاحة ومعدات الاتصالات الضخمة ، وكل ذلك يجعلها مناسبة بشكل مثالي لمهمة الناتو.

ومن المقرر أن تنطلق السفينة بلانت من قاعدة "ايكرنفوردي" البحرية على ساحل بحر البلطيق ، يوم الثلاثاء المقبل ومن المتوقع أن تعود في بدء العام المقبل.

وتهدف المهمة إلى دعم خفر السواحل اليوناني والتركي والوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس". وستراقب المنطقة البحرية وتبادل المعلومات حول الوضع لمساعدة السلطات في حربها ضد شبكات تهريب البشر.