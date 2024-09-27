الرياضية: فيتوريا يوافق على تدريب أهلي جدة

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أبدى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على تدريب أهلي جدة السعودي.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن فيتوريا أبدى موافقته على تدريب أهلي جدة في الموسم الجاري، وذلك رغم ترشيح فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق، أيضا لتدريب أهلي جدة.

وأضافت أن هناك حالة من الغضب الشديد على ماتياس يايسله المدير الفني الحالي لأهلي جدة بعد الخسارة من الجندل في كأس الملك، إذ ودع المسابقة من دور الـ32 إثر الهزيمة بنتيجة 2-1.

ورحل فيتوريا مؤخرًا عن تدريب منتخب مصر في آخر تجاربه في شهر فبراير الماضي.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2023 من دور الـ16 تحت قيادة فيتوريا، بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.