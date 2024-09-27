 ألونسو يضع روشتة الفوز على بايرن ميونخ قبل قمة الدوري الألماني - بوابة الشروق
الجمعة 27 سبتمبر 2024 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ألونسو يضع روشتة الفوز على بايرن ميونخ قبل قمة الدوري الألماني

محمد جلال
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 6:49 م | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 6:49 م

يقتنع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، بصعوبة مواجهة بايرن ميونيخ، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الألماني.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى أداء مثالي حتى نعود لأرضنا بنتيجة إيجابية. بدأ بايرن ميونخ الموسم جيدا، وتمثل مباراة الغد تحديا كبيرا".

وأضاف: "علينا تقديم أفضل مستوياتنا، سواء بالكرة أو بدونها طوال 90 دقيقة. سيبذل بايرن قصارى جهده".

وأكمل مدرب باير ليفركوزن: "سنبذل قصارى جهدنا، ولكن إذا لم ندافع جيدا، فسيكون من الصعب على اللاعبين الفوز. نريد أن نكون متماسكين ومتسقين. لا نريد أداء متقلبا".

وأنهى: "يتعين على الفريق أن يكون متماسكا والدفاع معا كفريق واحد. لدينا خطة لعب واضحة، ولا يمكننا أن نكون متساهلين للغاية أوالسماح بوجود فجوات كبيرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك